GUARDA IL VIDEO. Viaggio da incubo. A CASERTA si rischia la pelle tra buche che ora sono voragini

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA/RECALE – Abbiamo fatto un breve viaggio in via Appia Antica, e, come si vede dal video che pubblichiamo, quella che dovrebbe essere un’arteria importante, che collega ben tre comuni, Caserta, San Nicola la Strada e Recale, che insiste nella zona Asi e dove trova sede la Motorizzazione del capoluogo, a pochi metri dalla Reggia di Vanvitelli, è divenuta una sorta di strada gruviera con vere e proprie voragini. Un incubo per qualsiasi automobilista.

E parlare di voragini, questa volta, non è una enfatizzazione giornalistica. Buche che hanno misure enormi e che costringono i conducenti a fare lo slalom se non addirittura fermarsi. Una condizione che negli anni ’70/’80 era nettamente migliore rispetto all’era odierna, quella della tecnologia e degli asfalti drenanti. Vergognoso!