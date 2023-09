GUARDA LA FOTO. Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara, ex consigliere comunale operato: estratto il proiettile

L’incidente durante una battuta di caccia

DRAGONI – Non è in pericolo di vita ma è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Piedimonte Matese dove è giunto dopo essere stato attinto da un colpo di fucile. Stiamo parlando di Pasquale Biasucci, ex consigliere comunale di Dragoni. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno consentito di ricostruire l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante una battuta di caccia, che ha portato al ferimento dello stesso mentre si trovava in un fondo di sua proprietà.

Il primario della Chirurgia dell’ospedale di Piedimonte Matese, Gianfausto Iarrobino, ha operato immediatamente Biasucci ad una perforazione all’intestino causata dal proiettile.

L’autore dello sparo, appostato in attesa della preda è stato identificato in un 60enne del luogo. L’uomo, in stato di shock ha riferito di aver scambiato per un cinghiale la vittima, peraltro suo amico. Le attività investigative svolte a seguito del ferimento, hanno consentito di accertare anche che la battuta di caccia era stata organizzata in violazione delle vigente normative in materia, hanno portato alla denuncia in stato di libertà del 60enne. Il cacciatore dovrà rispondere di lesioni personali colpose e violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.