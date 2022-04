GUARDA LE FOTO DEL COLPO. Distruggono il vetro e portano via migliaia di euro in videogame

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Stanotte una banda di malviventi a bordo di una station wagon si sono fermati in via Vittorio Emanuele III ad Aversa, per depredare un noto negozio di videogame, il “The Gamebusters”.

Intorno alle ore 4:52, col volto coperto e travisato, ad esclusione di un solo soggetto a volto scoperto, come è emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza poste all’interno dell’attività commerciale, hanno fermato in strada l’auto.

Uno faceva da palo, un altro si è accovacciato accanto al vetro blindato dell’ingresso del negozio e con un grosso palo ha sfondato la vetrina, arrecando chiaramente un ingente danno

Entrato nel negozio e muovendosi con una torcia, mentre suonava l’allarme collegato all’istituto di vigilanza Prestige, ha portato via tra i 50 e gli 80 video giochi molto costosi, passandoli dal vetro al complice.

Poi è uscito e risalito in auto e i due si sono dati alla fuga direzione Piazza Crispi.

Sul posto dopo poco è giunta prima la pattuglia dell’istituto di vigilanza e poi una volante della Polizia di Stato di Aversa, che ha avviato gli accertamenti e acquisito i video di sorveglianza. Il bottino stando alle prime indiscrezioni si aggirerebbe sui 4-5 mila euro. Una vicenda vergognosa, i titolare dei giovani che con sacrificio hanno avviato l’attività commerciale, seguendo la loro passione, ora per la seconda volta in poco tempo si vedono danneggiare il loro sogno, in tempi come questi in cui dopo la pandemia e gli aumenti dei prezzi.