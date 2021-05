VAIRANO SCALO – Furto all’enoteca Nonna Elena, in via Napoli nella frazione di Scalo. Un finto cliente approfittando della distrazione dei proprietari ha rubato una bottiglia di vino del valore di 350 euro infilandola nelle mutande. Il proprietario si è purtroppo accorto dell’accaduto solo alla fine della chiusura serale. Fortunatamente però le telecamere di videosorveglianza presenti nel locale hanno ripreso l’uomo in azione.