GUARDA VIDEO E FOTO. Auto prende fuoco nel traffico di viale Carlo III

Tutti i presenti hanno provato a spegnere il rogo

CASERTA – Questa mattina, sabato, poco dopo le 12:20, una vettura, una Fiat Panda di colore bianco, ha preso fuoco mentre transitava lungo viale Carlo III.

Il fatto è avvenuto nel tratto che dalla rotonda tra San Nicola la Strada e Capodrise porta verso il semaforo dove è situato il Grand Hotel Vanvitelli.

La vettura si è fermata mentre si trovava dinanzi alla filiale Lidl, poco prima del locale Studio Uno.

A provare a placare l’incendio, come si vede dal video in calce all’articolo, ci avrebbe provato un uomo con un estintore, ma non è chiaro se si tratti del conducente della vettura o uno dei tanti presenti che in quei secondi hanno provato a dare una mano.

I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme dopo un rapido intervento.