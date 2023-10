GUARDA VIDEO e FOTO. Tentano l’assalto alla farmacia, banditi messi in fuga dalla videosorveglianza Bor

Tre malviventi con passamontagna hanno cercato di scassinare l’ingresso.

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) Banditi in azione durante la notte per depredare una Farmacia. Durante la notte tre balordi incappucciati con passamontagna e vestiti di nero giunti a bordo di una vettura grigia, hanno cercato di scassinare l’ingresso dell’attività commerciale. Peccato per loro, perché l’esercizio commerciale era video sorvegliato dall’istituto Bor, che li ha messi in fuga immediatamente, non portando a termine il furto.