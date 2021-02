MONDRAGONE – Venditori abusivi di prodotti ittici si danno alla fuga alla vista degli agenti della Guardia Costiera. È successo a Mondragone in via Venezia durante un’attività di controllo della Guardia Costiera di Mondragone volta al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici. I venditori scoperti dagli agenti si sono dati alla fuga abbandonando circa 10 kg di telline per strada in pessimo stato di conservazione e privo di qualsivoglia requisito igienico sanitario.