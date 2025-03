Il 22 marzo il Generale Carmelo Burgio torna nel casertano per presentare il suo libro “Guerra ai Casalesi”

L’appuntamento alle ore 10.30 nella sala conferenze della scuola forestale dei carabinieri – centro addestramento in via A. Scalzone località Pinetamare Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Start Odv, collettivo di Castel Volturno formato da artisti e professionisti in vari ambiti, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione della vulnerabilità sociale della costa domiziana attraverso l’insegnamento dell’arte e la pratica della cultura, nell’ambito dei suoi scopi statutari, è felice di ospitare il generale Carmelo Burgio, con la prima presentazione nazionale del sul libro: GUERRA AI CASALESI edito da Vallecchi Firenze.

Il volume ripercorre i cinque anni dell’allora colonnello alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Caserta, probabilmente il più complicato d’Italia per l’illegalità diffusa che attanagliava ogni aspetto della vita e del tessuto sociale dell’area.

Insieme al generale Burgio e ad alcuni relatori, ci confronteremo su quel periodo, culminato con l’arresto del killer Setola e su come sia cambiato il territorio da allora, se è cambiato.

L’iniziativa, sostenuta dall’Istituto scolastico Corrado di Castel Volturno, rientra nell’ambito degli eventi in memoria di don Giuseppe Diana, promosse dal comitato don Diana.

L’appuntamento è per sabato 22 marzo 2025 ore 10.30 nella sala conferenze della scuola forestale dei carabinieri – centro addestramento in via A. Scalzone località Pinetamare Castel Volturno CE