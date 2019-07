H. 19.30 LE FOTO IN ESCLUSIVA. Incendio in un capannone dell’ex macello di CASERTA

CASERTA – Incendio di significative proporzioni in uno dei capannoni dell’ex macello, a pochi metri di distanza dall’ingresso della variante Anas e della struttura di ricerca sanitaria e di ricerca di Neuromed e non lontano dal capannone ex Ucar, ormai studio cinematografico dove si girano le scene dell’Amica geniale. Sul posto si stanno portando i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Si tratta di una zona molto degradato e abbandonata e l’ex macello è una struttura appartenente all’amministrazione comunale, ormai in disuso senza una possibilità di riconversione e ristrutturazione.

Il fumo è denso e nero ed è probabile che, all’interno del capannone stia bruciando materiale pericoloso come pneumatici o lana-vetro o altri oggetti.