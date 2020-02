H. 20.28 ESCLUSIVA JAMBO. Clamoroso! La Corte di Cassazione annulla la condanna per Gaetano Balivo e il vigile Picone

TRENTOLA DUCENTA – Esito a sorpresa del processo in Cassazione per la vicenda del Jambo relativamente alla famosa ordinanza del dicembre 2015. Com’è noto, alcuni degli imputati, tra cui anche Michele Zagaria, hanno chiesto e ottenuto a suo tempo il rito abbreviato, mentre altri imputati sono in questo momento davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di primo grado con rito ordinario. Dalle prime notizie che arrivano da Roma, abbiamo appreso che la Cassazione ha annullato con l’invio ad una sezione della Corte di Appello diversa da quella che ha emesso le sentenze a suo tempo, le due condanne a carico dell’imprenditore Gaetano Balivo e il vigile urbano Vincenzo Picone.

