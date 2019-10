MIGNANO MONTELUNGO – Non ha retto al dispiacere per la morte dell’amico, muore durante i suoi funerali. E’ accaduto poco fa in chiesa durante le esequie, quando Angelo Di Caprio, 86enne del posto ha avuto un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si è accasciato ed è morto. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i soccorsi del 118. Ma per l’anziano non c’è stato più nulla da fare.