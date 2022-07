Marcianise. Attimi di apprensione, questa sera, in zona San Pasquale, dove un ex commerciante di circa settant’anni si è accasciato al suolo in seguito a un malore, in piazza Onofrio Buccini.

L’anziano, secondo le testimonianze dei presenti, era in compagnia di amici al momento dell’improvviso problema di salute. Sono stati proprio loro ad invocare l’intervento dei soccorsi, che nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto. L’uomo, dopo le tempestive cure, si è prontamente ripreso.