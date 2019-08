CASERTA – Una donna di circa 80 anni, originaria della provincia di Caserta, è deceduta per annegamento nelle acque antistanti la spiaggia di Scauri di Minturno.

Quando i bagnanti hanno visto il corpo galleggiare sull’acqua ed hanno attivato i soccorsi, per la donna ormai non c’era più nulla da fare.

L’anziana potrebbe aver avuto un malore prima dell’annegamento oppure è stata trascinata dalla corrente dove l’acqua era più alta.

Sul posto sono giunti sia i sanitari del 118 che i carabinieri.