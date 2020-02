I BIDOGNETTI NELLA VIGILANZA PRIVATA. Resta in carcere Enrico Verso, cognato di Bidognetti Junior

PARETE (red.cro.) – E’ stata confermata la misura carceraria per Enrico Verso, 57enne, il cognato di Raffaele Bidognetti, figlio di Cicciotto e’ Mezzanotte. Inoltre, i giudici della decima sezione del Riesame di Napoli hanno confermato i domiciliari per Antonio D’Abbronzo, 48 anni, ed il divieto di dimora in Campania per Alessandro Barbieri, 71 anni, amministratore unico della società “I Pretoriani”.

Queste persone sono tutte coinvolte nell’ordinanza che ha svelato il tentativo di infiltrarsi nel settore della vigilanza privata armata nell’area campana, ponendo il business nel controllo della fazione Bidognetti. Emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia presso il medesimo Tribunale, l’ordinanza (non l’unica) è a carico di quattro persone, indagate a vario titolo per i reati di “traffico di influenze illecite”, “trasferimento fraudolento di valori”, “rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”, con l’aggravante del metodo mafioso.