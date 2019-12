I DANNI DEL MALTEMPO, Famiglie sgomberate, i vigili del fuoco bloccati dal Volturno

CAIAZZO – Oltre ai danni terribili subiti dalla strada provinciale 336, quella per Caiazzo, tutto l’alto Casertano ha patito gravi disagi a causa della pioggia. Nel piccolo centro di Castel Campagnano, a causa di una frana, sono state sgomberate 3 famiglie, mentre ancora adesso sono bloccati i collegamenti tra Caiazzo e Ruviano sulla sopracitata provinciale. Hanno rischiato di rimanere bloccati anche gli stessi vigili del fuoco, corsi a Pratella, per supportare la popolazione. L’esondazione del Volturno aveva reso impossibile muovere uno dei mezzi di soccorso dei pompieri, riuscite a mettersi in salvo prima dello straripamento del fiume.