I DANNI DEL MALTEMPO. LE FOTO. Sopralluoghi e verifiche: il sindaco chiude due cimiteri

Seguiranno dettagli sui tempi necessari per la fine dei lavori, fa sapere il sindaco

CAPUA – Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, a seguito dei danni causati dal maltempo, che nelle giornate di venerdì e sabato ha interessato tutta la Campania, ha firmato l’ordinanza con cui dispone la chiusura dei cimiteri cittadini.

“A valle delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi che hanno colpito anche la nostra città con violenti temporali e forti raffiche di vento, ieri si è proceduto ad un sopralluogo nei cimiteri di Capua e Sant’Angelo in Formis. Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che i danni causati necessitano attività straordinarie di ripristino per il decoro e la sicurezza di tutti. Per questi motivi si predisporrà nella giornata di oggi un’ordinanza di chiusura dei due cimiteri per permettere, con immediatezza, l’avvio dei lavori di messa in sicurezza. Seguiranno dettagli sui tempi necessari per la fine dei lavori.”

