I DATI. CORONAVIRUS: 19 nuovi contagi nel CASERTANO

CASERTA – 19 nuovi contagi da e 7 guariti: questo il dato, relativo al territorio casertano, diramato dall’Asl di Caserta nell’odierno bollettino.

Nello specifico, i nuovi casi si sono registrati nei seguenti Comuni:

4 a Marcianise

4 a Castel Volturno

1 a Orta di Atella

1 a Portico di Caserta

1 a San Cipriano d’Aversa

1 a Casagiove

1 a Casal di Principe

1 a Casaluce

1 a Macerata Campania

1 a Sant’Arpino

1 a Succivo.

Considerati i 7 guariti, comunque, il numero degli attualmente positivi aumenta di 12 (19 nuovi contagi meno i 7 guariti, appunto) e arriva a 1431.

Sono 158 le persone in più in quarantena, dunque 925 in totale. Sono 619 i tamponi processati ieri.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ELENCO TAMPONI PER COMUNI – COVID-19 ASL CASERTA_18_09_2020