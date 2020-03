I DATI. CORONAVIRUS. E vai col Tango! A mezz’ora dai dati De Luca ne caccia di nuovi. Così nessuno può capire più nulla

CASERTA – Lo avevamo appena scritto. Avevamo appena finito di digitare, parlando della confusione sui dati, riportati ad orari sempre diversi che provocano sfasamento nel conteggio. E dopo l’aggiornamento che non era un aggiornamento delle ore 15, reso noto alle 16, che riportava 749 contagiati, alle 17 arriva un nuovo conteggio sui casi di positività in Campania, che diventano 774. Onestamente non vorremo mai essere nei panni degli uomini e delle donne della Protezione Civile Nazionale che vedono arrivare da Napoli dati ad ogni ora, sempre diversi e in orari disordinatamente in evoluzione.

Alle 16.40 in Campania l’Unità di Crisi della Regione registra 774 casi di contagio. In giornata sono stati esaminati 97 tamponi all’ospedale Cotugno, di cui 11 risultati positivi; 77 all’ospedale Ruggi, di cui 9 risultati positivi; 33 nell’ateneo Federico II, di cui 5 risultati positivi. I tamponi effettuati complessivamente dall’inizio del contagio sono 4052. Diffusi anche i dati della ripartizione per province rispetto ai 749 casi registrati ieri alle 22.30. Nella provincia di Napoli, 416 pazienti; nella provincia di Salerno, 11; in quella di Avellino, 97; a Caserta, 96; a Benevento, 8. Altri in fase di verifica da parte delle Asl sono 17.