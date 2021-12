COVID A CASERTA E PROVINCIA. I DATI DEL SABATO. Ufficiali 276 nuovi casi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE DELL’ASL E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

CASERTA – Iniziamo con le buone notizie relative al contagio da coronavirus in provincia di Caserta. nelle ultime 24 ore, infatti, non si sono registrati decessi in Terra di lavoro. Il tasso di positività, basato sui 3.554 tamponi processati rispetto ai 276 nuovi casi, e pari al 8,23%, circa il doppio rispetto al dato nazionale ma meno rispetto a ieri, quando era il 9,88%. Sono 138 le persone che sono guarite dal contagio e quindi negativizzate. 3.953, invece, gli attualmente positivi in provincia di Caserta.

La città che conta il maggior numero di contagi resta Aversa con 278 casi, seguita da Maddaloni con 246, Caserta 240, Marcianise 205. Sotto quota 2o0 troviamo Santa Maria Capua Vetere con 164.

San Nicola la Strada con 105 e Orta di Atella con 149 sono i comuni che possiamo definire minori, ma che registrano un numero di positivi superiori a 100. Insieme possiamo contare anche San Marcellino con 112 positivi e Trentola con 105.

LA TABELLA COMUNE PER COMUNE: