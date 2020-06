I DATI DEL VIRUS IN CAMPANIA. Impennata dei contagi per il focolaio di Mondragone. Il numero più alto da un mese

REGIONALE – Sono 17 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.983 tamponi. Il dato risente del focolaio di Mondragone, dove alle ore 18 di questa sera sono risultati 47 casi di positività su 727 tamponi rilevati tra appartenenti alla locale comunità bulgara. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 4.662, mentre sono 271.460 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei deceduti che resta 431. Il totale dei guariti è 4.067 (di cui 4.063 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti), con un aumento di un’unità rispetto a ieri.