I FUNERALI DI FRANCESCO. Stamattina la messa, continuano le indagini per omicidio colposo

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) – Si sono svolti i funerali di Francesco Dominici, 33enne deceduto a seguito di un malore. La funzione è avvenuta stamani alle 10:30 presso la Chiesa di Maria S.S. Immmacolata in Miano, poi la salma è stata trasportata presso il cimitero di Lauro a San Castrese. L’uomo lascia nel dolore i genitori e la fidanzata Paola La Starza e i tanti amici e colleghi, che hanno affollato la chiesa per l’ultimo saluto, a questo giovane volato via troppo presto. L’autopsia è stata eseguita giovedì presso l’ospedale Santa Scolastica. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo.

Dominici è deceduto mercoledì sera presso l’ospedale di Formia, dov’era giunto in gravi condizioni. L’uomo, era nativo di Roma ma residente a Sessa Aurunca, di recente era stato sottoposto a un intervento di resezione gastrica, atto a dimagrire. Secondo le prime indiscrezioni il 33enne negli ultimi due mesi, era stato sottoposto a tre interventi chirurgici, a quanto pare tutti presso la clinica Costa di Formia, per la resezione gastrica. La Regione Lazio in un comunicato ha reso noto: “L’assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha richiesto all’Ares 118 e alla direzione sanitaria della Asl di Latina l’audit clinico in merito al soccorso. La relazione servirà a comprendere clinicamente le modalità operative attuate. Ai famigliari e amici dell’uomo va il cordoglio e le condoglianze dell’Amministrazione regionale”.