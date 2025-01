I ladri arrivano prima dell’inaugurazione. Farmacia non ancora aperta e già derubata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PARETE – Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, una banda di ladri ha preso di mira la nuova farmacia “Centrale”, in via Roma a Parete, poco prima dell’inaugurazione ufficiale prevista per oggi pomeriggio.

I malviventi, a bordo di una Fiat Punto grigia, hanno sfondato la serranda e sono entrati nell’edificio. Il loro obiettivo principale sembrava essere la cassa automatica, ma alla fine hanno razziato il fondo cassa, prelevando il denaro in contante.

Il danno complessivo arrecato alla farmacia è stato stimato in circa 1000 euro, considerando i danni alla serranda e il furto del denaro. Dopo il colpo, i ladri sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.