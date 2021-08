I lampeggiati impediscono il crimine, intimidazioni all’equipaggio del 118. “Strunz! Si pass accà ea stutà sti luce!”

REGIONALE – “Se passi da qui, devi spegnere queste luci”. Sono queste le parole che si sono sentiti esclamare, la notte scorsa, l’intero equipaggio di un mezzo di soccorso che transitava per i quartieri spagnoli di Napoli.

L’ambulanza, durante il suo tragitto alla ricerca dell’utente da soccorrere (codice di minore gravità quindi il mezzo era solo con i lampeggianti accesi, senza sirena) viene affiancato da due giovani in scooter i quali, dopo aver dato due pugni sulla fiancata del mezzo, hanno urlato: “STRUNZ! Si pass acca’ ea stuta’ sti luce!” (Trad. stronzo, se passi da qui devi spegnere queste luci). Naturalmente l’autista, data anche la “non urgenza” dell’intervento, ma pur sempre una chiamata 118, decide di spegnere i lampeggianti.

Oramai per i sanitari impegnati a svolgere questo lavoro, in questo contesto, mette a dura prova e risulta molto facile cadere in uno stato di forte stress e tensione.

Evidentemente i lampeggianti del mezzo di soccorso, tra i vicoli della metropoli, si confondevano con quelli della polizia impedendo, in questo modo, ad alcuni malfattori le loro attività illecite!