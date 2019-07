“I locali non sono agibili”. Chiuso caseificio dalla polizia municipale

CASTEL VOLTURNO – Chiusura immediata del caseificio perché “sono venuti a mancare gli imprescindibili requisiti di agibilità dei locali“. Un caso scoppiato dopo i controlli eseguiti il 10 luglio scorso dagli agenti del comando di polizia municipale.

Nell’ordinanza si da atto che “risulta provata la conduzione di un’attività in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore in argomento e che nel caso di specie si configura lo svolgimento di una attività abusiva“, con la valutazione del dirigente che spiega come 2sussiste la sostanziale impossibilità di certificare l’agibilità per la carenza di presupposti oggettivi“.