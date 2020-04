I Nas di CASERTA diffidano due sindaci: avevano avviato test a domicilio per individuare il CORONAVIRUS

CASERTA – I Carabinieri del Comando per la tutela della Salute continuano a vigilare sulle frodi che proliferano sfruttando le difficolta’ dell’emergenza sanitaria. Controlli, che hanno portato, negli ultimi giorni, a un totale di 11.681 confezioni di disinfettante per le mani e oltre 330.000 mascherine sequestrate dai Nas a Palermo, Firenze, Padova e Napoli.

In particolare, a Firenze, i militari hanno sequestrato mascherine per un valore di 500.000 euro perche’ prive di marchio CE. Proseguono intanto i controlli anche sul web. Il Ministero della Salute ha ordinato di procedere all’oscuramento di un sito internet situato all’estero che vendeva antivirali e antibiotici per il trattamento del Covid. Il Nas di Caserta, infine, ha diffidato i sindaci di due comuni campani che, in violazione alle disposizioni regionali, avevano avviato un programma di test a domicilio per l’individuazione del Covid.