CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Non ci sono modifiche al riguardo della misura applicata ai danni di Alessio e Vincenzo De Falco, i due nipoti del Boss accusati di aggressione fisica ai danni di una barista del Gran caffè Vesuvio di San Cipriano d’aversa. Il tribunale del riesame ha deciso per la conferma degli arresti domiciliari per i due diciottenni che, dopo non aver pagato il conto, avrebbero malmenato una barista.