I NOMI. Camorra ed estorsione. Chieste 6 condanne per il gruppo di “Ciccio ‘e Brezza”

CAPUA /CASAPESENNA/ SAN PRISCO-(gv) Richieste di condanne per 6 persone dopo il rito abbreviato. Si tratta del gruppo collegato a Francesco Zagaria detto “Ciccio a brezza” per anni capozona del gruppo di Michele Zagaria, nell’area di Capua e dintorni, oggi collaboratore di giustizia. Il pm della Dda Maurizio Giordano ha chiesto la condanna a sei anni per lui. Inoltre il magistrato ha chiesto: due anni a Carolina Palazzo, moglie del boss Antonio Mezzero. E ancora a sei anni a Salvatore Buonpane, 46 anni, di San Prisco; quattro anni a Salvatore Carlino, 49 anni, di Grazzanise; nove anni a Giuseppe Garofalo, 52 anni, di Grazzanise e sei anni per Paolo Gravante 42 anni di Capua. La sentenza è prevista per gennaio.

L’accusa è quella di estorsione. Avrebbero costretto la famiglia Zaccariello di Teverola a vendere un appartamento invece di altri tre, sotto minaccia mafiosa. Garofalo e Buonpane rispondono insieme a Zagaria di estorsione aggravata dal metodo mafioso; Carlino di riciclaggio; Carolina Palazzo, moglie del boss Antonio Mezzero, di ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Mangazzo, Angelo Raucci e Paolo Caterino.