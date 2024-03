I NOMI. Colpi di pistola contro la porta di casa, in tre finiscono sotto processo

Sono accusati di tentato omicidio

CASTEL VOLTURNO. Sono Nicola Ferone di Castel Volturno, il 22enne di Casaluce, Matteo La Pica e i 32enne napoletano, residente ad Ercolano, Stefano Ambrosino i tre imputati del procedimento penale incardinato presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere: davanti al gup Rosaria Dello Stritto, i tre devono rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Parti civili le due vittime, extracomunitarie, dei tre.

Contro le due vittime erano stati esplosi colpi di arma da fuoco, che non li avevano attinti, da uno degli occupanti dell’autovettura, a causa della restituzione di un portoncino in ferro e di una finestra in legno che l’immigrato rivendicava dopo un furto presso la sua abitazione. Una delle vittime veniva colpita all’altezza della spalla, senza subire lesioni: il giubbino che indossava aveva un foro di entrata ed uno di uscita del proiettile.

Ferone, soggetto che aveva materialmente sparato, veniva subito sottoposto dalle Squadre Mobili di Napoli e Caserta a fermo di indiziato del delitto di tentato omicidio e, su disposizione di questa Procura della Repubblica, condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.