I NOMI. “Controfigure” al concorso della Guardia di Finanza. Chiesto l’arresto per 25

CASERTA – Sono in corso al tribunale del Riesame le prime udienze sul ricorso presentato dal pubblico ministero sull’inchiesta della procura de L’Aquila sui concorsi per entrare nella guardia di finanza, tramite “controfigure” (CLIKKA E LEGGI TUTTI I PARTICOLARI). Il pm ha chiesto l’arresto per 25 persone ma il gip ha rigettato la misura cautelare. La Procura ha presentato ricorso al Riesame, il quale stamattina sta discutendone alcuni.

Ecco i nomi degli indagati al Riesame:

Luigi Favella San Felice a Cancello 1988

Agostino Aversano Caserta 1994

Giuseppe Bizzarro Caserta 1996

Giuseppe Bellopede Villaricca 1997

Aniello Maglione Napoli 1995

Gennaro De Felice Torre del Greco 1993

Clemente De Rosa Avellino 1994

Francesco Amodio Santa Maria Capua Vetere 1997

Raffaele Borriello Torre del Greco 1996

Aurelio Cammisa Napoli 1997

Luciano Cantone Aversa 1999

Ilaria Colucci Avellino 1998

Antonio De Cristofaro Caserta 1991

Francesco Romano Mercato San Severino 1995

Vincenzo Esposito Villaricca 1995

Matteo Colombo Formia 1995

Antonia Cianciello Napoli 1996

Francesco Cionti Caserta 1996

Vincenzo De Prisco Napoli 1996

Gaetano Colella Marcianise 1993

Vincenzo Di Felice Capua 1999

Lucio Carifi Ottaviano 1998

Alfredo D’Elia Napoli 1992

Enrico De Rosa Acerra 1955

Francesco Battista Aversa 1998