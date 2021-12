I NOMI DEI CENTO (E PASSA) ASSUNTI ALL’ASL che per l’assessora di Caserta Liliana Trovato sono “tutti raccomandati”

CASERTA – Se non andiamo errati il bando di concorso pubblicato dall’Asl tra la primavera e l’estate scorsi era finalizzato all’assunzione di 46 nuovi collaboratori amministrativi categoria C.

La graduatoria è stata pubblicata il 12 ottobre scorso e noi ce ne siamo occupati solo relativamente a quella che consideravamo la clamorosa assunzione di Assunta Spezzaferri, ennesimo componente della omonima famiglia, fusasi da qualche tempo attraverso il fidanzamento dell’assessore comunale di Aversa Francesco Sagliocco con una nipote del noto costruttore edile.

Se non fosse stato per la simpatica consigliera comunale di Caserta Liliana Trovato e per il suo audio “dal sen scivolato” in cui, senza sapere di essere sotto registrazione, ne ha dette di cotte e di crude nei confronti del sindaco Carlo Marino, del suo capopartito Luigi Bosco, ma anche dell’Asl di Caserta, visto che ha definito testualmente”tutti raccomandati” i neo assunti dall’azienda sanitaria della nostra provincia, non avremmo recuperato questo argomento e non ci saremmo neppure accorti che la Asl di Ferdinando Russo, evidentemente bombardata dalle richieste clientelari dei politici casertani che oggi militano nella maggioranza che sostiene il governatore della Campania De Luca, ha deliberato lo scorrimento per altre 10 assunzioni (il 1 dicembre) e un ulteriore scorrimento per altre 34 assunzioni (il 9 dicembre).

In questo articolo non andiamo a occuparci del dato preciso di questa enorme infornata clientelare, largamente iniqua secondo noi rispetto al dato di civiltà delle pari opportunità offerte anche a chi non ha santi in paradiso e politici protettori che raccomandano.

Il documento del 9 dicembre indica come numero complessivo quello di 130 unità. Sicuramente ci sarà sfuggito qualcosa, dato che 46+10+34 fa 90, che mai come in questa occasione non fa paura a nessuno, men che meno al direttore generale Ferdinando Russo, attivo nella disponibilità rispetto alla lottizzazione politica in maniera inversamente proporzionale a quello che mostra in termini di efficienza e qualità dell’offerta sanitaria in provincia di Caserta, così come noi, ultimo caso quello del disastro-118 abbiamo raccontato nei nostri articoli.

Dunque, oggi è l’occasione buona per pubblicare tutta la graduatoria. I primi 90 sono stati sicuramente assunti. Probabilmente si è arrivati anche ai 130 indicati nell’ultima delibera a che se, ripetiamo, non siamo ancora in grado di fare bene tutti quanti i calcoli, la cui chirurgica pubblicazione vi promettiamo per i prossimi giorni.

La graduatoria arriva fino al numero 256. Siccome è molto probabile che ci sia qualcuno che abbia rinunciato, non è sbagliato considerare i nominativi fino al 140/145 nel novero di quelli che hanno trovato un posto di lavoro da impiegati dell’Asl di Caserta.

Naturalmente mettiamo questo elenco a disposizione di tutti coloro che sono in grado di indicarci parentele o relazioni intercorrenti tra ognuno dei neoassunti, i politici locali o anche, perché no, esponenti delle istituzioni, dirigenti e funzionariato assortito dell’ASL.

