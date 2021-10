I NOMI e LE PENE. Clamoroso in Appello. Condannati per droga, assolti dall’associazione a delinquere

CASTEL VOLTURNO – (g.v.) Traffico di droga nell’area di Castel Volturno, clamoroso in appello: imputati assolti dal reato di associazione a delinquere.

Confermati, invece, i reati fine. Pene notevolmente ridotte.

Gli imputati, condannati con pene severe , dai 10 ai 20 anni, in primo grado (rito abbreviato), furono arrestati circa due anni fa, sulla scorta di un blitz eseguito dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere su ordine del gip di Napoli. L’inchiesta era coordinata dai magistrati della Dda di napoli.

La misura cautelare scattò nei confronti di cittadini di nazionalità nigeriana, ghanese ed italiana, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all’importazione, distribuzione in Europa ed in Italia e cessione sul territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina ex art. 74 D.P.R. 309/90, aggravata ex art. 4, co. 1 L. 146 del 2006, trattandosi di reato transnazionale.

Le condanne:

1. ABBA Abba Okoh, nato in Nigeria, 4 anni e 8 mesi.

2. IKEAGU Ozue Paschal, nato in Nigeria, 4 anni e 6 mesi.

3. MBAM Solomon, nato in Nigeria, 8 anni e 10 mesi.

4. ODETOLA Sunday Olanrewaju, nato in Nigeria, 4 anni e 4 mesi.

5. Emmanuel Nmesoma, nato in Nigeria, assolto.

6. ODARO Joy, nata in Nigeria, 4 anni e 4 mesi.

7. John Emmanuel Nmesoma, Nigeria, 2 anni.

8. TOSELLI Benvenuto, 3 anni e 8 mesi.

La corte di appello partenopea ha assolto tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste.

Tuttavia, ha confermato i singoli episodi fine.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Domenico Della Gatta, Daniele Ionà e Francesco Napoletano.