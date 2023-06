I NOMI. I GELATI DELLA CAMORRA. Assolti noti imprenditori: “Erano vittime, nessun patto”

CASAL DI PRINCIPE – I giudici della Terza Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal presidente Francesco Rugarli, hanno assolto con la motivazione che il fatto non sussiste gli imprenditori operanti nel settore dei prodotti congelati Sabatino e Raffaele Russo, ritenuti dalla Dda di Napoli come parte di un accordo con il clan dei Casalesi per le forniture di gelati sul Litorale Domizio.

La corte ha quindi sancito anche restituzione di tutti i beni, a distanza di 11 anni dal sequestro preventivo che colpì tutte le loro società ed immobili aziendali e personali.

La famiglia Russo è stata per anni concessionaria Sammontana, ha poi fondato il noto locale oggi conosciuto come Chalet del Centro e la Gelateria 5Stelle, esercizi commerciali molto frequentati a Giugliano in Campania, luogo di origine degli imprenditori.

Non un accordo imprenditoriale alla pari, quindi, ma un rapporto di subordinazione. È stato sancito che i Russo erano vittime del racket camorristico.