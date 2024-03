I NOMI. “Mai laureati”. E qualcuno forse ha dichiarato il falso. Sette docenti casertani fatti fuori dalle graduatorie

CASERTA – La dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ambito territoriale di Latina, Anna Paola Sabatini, ha firmato la rimozione dalle graduatorie dall’insegnamento per diversi aspiranti docenti casertani che avevano fatto domande in istituti della provincia pontina.

Celeste Ottolani, Pietro Lipari, Maurizio Diana, Maurizio Di Puorto, Giuseppina Di Puorto, Francesco Di Puorto e Anna Maria Di Puorto, sono stati esclusi, come emerge dall’albo pretorio del locale ufficio scolastico (LEGGI QUI).

Le contestazioni riguardano il diploma che non sarebbe stato conseguito tramite gli istituti magistrali, i licei: “Dagli atti in possesso di questo Ufficio – si legge nel documento – nonché dagli archivi telematici del portale SIDI, Sistema Informativo dell’Istruzione e del Merito, emerge che il “Garibaldi” non è stato un Istituto Magistrale“.

Alcuni degli aspiranti docenti non avrebbero “mai presentato domanda di partecipazione al concorso per la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, che ha ricevuto l’accreditamento presso il nostro Ateneo proprio per l’anno accademico in corso”, presso l’università Link.

Questo ha portato quindi ad una carenza dei requisiti per l’ammissione alle classi di concorso, relativamente ai titoli di accesso.

Non si tratta di un unicum, sono stati segnalati una cinquantina di casi di annullamento delle supplenze conferite a inizio anno.