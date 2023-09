I NOMI. Spaccio di droga sul Litorale Domizio: in 4 nei guai

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio

MONDRAGONE – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per Assunta Degli Schiavi, 32 anni di Caivano, Salvatore Enzo Gaggia, 44 anni di Napoli, Luigi Rannella, 41 anni, e Antonello Villoni, 42 anni, entrambi di Mondragone. Ai quattro è contestata la vendita di droga con episodi che si sarebbero verificati tra gennaio e maggio del 2019 a Mondragone. A tirare in ballo i quattro è stata l’inchiesta che nell’ ottobre del 2022 fece scattare 8 misure cautelari. Complessivamente furono 14 le persone messe sotto inchieste e 240 le cessioni di stupefacente contestate. Il lavoro di militari fece emergere anche il canale di approvvigionamento. Alcuni mondragonesi si recavano a Secondigliano per acquistare ingenti quantitativi di cocaina per poi commerciarli sul litorale domizio.