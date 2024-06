Droga, fiato sospeso per 10 imputati (TUTTI I NOMI). In primo grado hanno preso 80 anni di carcere. Ora la sentenza di appello…

Procedimento penale dinanzi alla corte d’Appello.

MONDRAGONE/SESSA AURUNCA. Alle battute finali il processo in corso presso la quinta sezione della Corte d’Appello, presidente Daniela Critelli, che vede alla sbarra 10 persone accusate di spaccio di droga sul Litorale. Non ci sono state richieste di concordato o rinuncia ai motivi di appello e si attendono, quindi, la requisitoria del pm e le discussioni degli avvocati della difesa.

Davanti alla corte d’Appello, dopo le condanne comminate in primo grado, si trovano Gennaro Cascarino ,di 26 anni, Valentino Fiorillo di 34 anni, Emilio Fiorillo di 28 anni, Antonio Bova 23enne, Antonio Invito di 28 anni, Angelo Basciotti venticinquenne, Giuseppe Sanfelice di 29 anni, Alessandro Pulcrano di 22 anni. Sono tutti di Mondragone e, a questi otto, si aggiungono Salvatore Gallo 24 anni di Sessa Aurunca e Luciano Santoro 26 anni di Castel Volturno.

In primo grado furono condannati Cascarino a 13 anni e 7 mesi; 14 anni a Valentino Fiorillo; 4 anni e 5 mesi per Basciotti; 7 anni e 8 mesi per Bova; 6 anni e 8 mesi per Emilio Fiorillo; 4 anni e 9 mesi per Gallo; 6 anni e 8 mesi per Invito; 4 anni e 6 mesi per Alessandro Pulcrano; 4 anni e 5 mesi per Giuseppe Sanfelice; 9 anni e 5 mesi per Luciano Santoro, per un totale di oltre 78 anni di carcere.

I dieci imputati sono accusati di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio sul litorale

L’inchiesta è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che, avvalendosi di intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che con pedinamenti e video riprese, hanno registrato numerosi episodi di cessione di droga. A capo dell’associazione ci sarebbero Valentino Fiorillo e Gennaro Cascarino: gli spacciatori utilizzavano micro telefoni dedicati, intestati a cittadini extracomunitari e veicoli presi a noleggio.