I NOMI. TRUFFA. Prendono auto a noleggio e le rivendono: in due a processo

MADDALONI – Auto prese a noleggio e rivendute. È il fulcro dell’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato al rinvio a giudizio i maddalonesi Salvatore Cardone, 55 anni, e Teresa Affinito, 63 anni. Stralciata, invece, la posizione di Domenico Credendino, 46 anni di Cardito, coinvolto anche lui nell’inchiesta, per problemi di notifica di conclusione dell’indagini preliminare.

Cardone avrebbe preso a noleggio una Volkswagen Golf e una Lancia Y e anziché pagare le rate alla ditta e poi restituirle le avrebbe vendute a soggetti residenti in Bulgaria , per la Golf, mentre la Lancia è stata acquistata da Credendino.

Affinito, invece, in qualità di titolare dell’agenzia di pratiche auto Futura avrebbe redatto un atto di vendita farlocco relativo alla Lancia consegnando a Cardone la carta di circolazione. Per il primo l’accusa è di truffa e appropriazione indebita mentre la donna è accusata anche di calunnia in quanto interrogata dai carabinieri nel febbraio dello scorso anno avrebbe disconosciuto l’atto sottoscritto