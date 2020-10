I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. +1.981 casi. 7 positivi su 100 con sintomi e il dubbio sui posti letto. DATO NAZIONALE. Meno tamponi eseguiti e meno contagiati. LE TABELLE CON TUTTI I NUMERI

CASERTA – Calano i positivi in Campania nelle ultime 24 ore – 1.981 rispetto ai 2.590 precedenti – ma a fronte di un minor numero di tamponi, 11.569 rispetto ai 16.906 precedenti. Secondo il bollettino dell’Unita’ di crisi regionale vi sono 1.832 asintomatici e 146 sintomatici. In percentuale, 7 positivi su 100 hanno registrato dei sintomi.

I deceduti tra il 23 ed il 25 ottobre sono 16. I guariti sono dieci. Il totale dei positivi e’ di 40.594 unita’ mentre il totale dei tamponi e’ di 871.772. Il report dei posti letto Covid su base regionale indica in 123 i posti terapia intensiva occupati su 227 attivabili; i posti di degenza occupati sono 1.191 su 1.500 attivabili. Sulla disponibilità dei posti letto vediamo un incremento di 117 unità che non è stato né annunciato, nè segnalato. Infatti, si sarebbe passato da quota 110 a 227 in poche ore, senza sapere dove però queste postazioni siano immesse. Che non si tratti del covid residence dell’ospedale del Mare pare chiaro, visto che la struttura può ospitare 188 pazienti ed è destinato ai pazienti, ricoverati in ospedale ma guariti dai sintomi e ancora positivi al virus oppure risultati positivi asintomatici.

DATO NAZIONALE – In calo, come sempre il lunedi’ per via del numero minore di tamponi, la curva epidemica in Italia. Sono 17.012 i nuovi casi di Covid, contro i 21.273 di ieri, ma con 124.686 tamponi, 37mila meno di ieri. In aumento i decessi, 141 oggi (ieri erano 128), per un totale di 37.479. Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora le terapie intensive, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.