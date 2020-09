I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 171 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. DATO NAZIONALE. Calano i contagi ma anche i tamponi. LA TABELLA

CASERTA – Sono 171 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in Campania nelle ultime 24 ore.Sono stati effettuati 7.632 tamponi, per un totale di 540.615 da inizio epidemia. Nessun decesso, mentre sono 456 le persone morte per infezione da Coronavirus da marzo a oggi. Le persone guarite in 24 ore sono 69 e fanno salire a 5.129 il numero totale.

DATO NAZIONALE

Calano i contagi da Covid in Italia: oggi sono 1.587, a fronte di una sensibile diminuzione dei tamponi che sono stati oltre 83 mila tamponi. In calo i decessi che scendono a 15 dopo i 24 del giorno precedente. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piu’ casi e’ la Lombardia (211), seguita da Veneto (173), Campania (171), Lazio (165) e Toscana (147). L’unica regione a contagi zero sarebbe l’Abruzzo che pero’ ha comunicato come non e’ stato possibile elaborare i dati ieri e oggi, quindi si avra’ il cumulativo lunedi’. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 298.156, mentre con l’incremento odierno i decessi arrivano a 35.707. Il numero dei guariti sale a 218.351. Il numero degli attualmente positivi, invece e’ pari a 44.098.