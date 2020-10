I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Il contagio continua a crescere, oltre 750 nuovi positivi. DATO NAZIONALE. Tornati al livello dei picchi di aprile

CASERTA – Sono 757 i casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, e sono stati effettuati 9.925 tamponi. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della regione, e porta il totale positivi a 16.464 dall’inizio della pandemia su un totale tamponi pari a 654.892. Un altro decesso porta il totale delle vittime a 470. I guariti di oggi sono 149 e portano il totale a 7.044. I posti di terapia intensiva disponibili, secondo l’Unita’ di crisi, sono 108, di cui 55 occupati, mentre su 665 posti letto di degenza disponibili, ne sono occupati 550. A questi si aggiungono, in caso di necessita’, quelli della Fase C che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

DATO NAZIONALE – Sale il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.458 nuovi casi contro i 3.678 di ieri. Diminuisce il numero dei decessi che arriva a 22, contro i 31 di ieri, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.083. Aumentano i tamponi effettuati, da 125.314 di ieri a 128.098 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti e’ pari a 236.363 (+1.060), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 65.952 (+3.376). Al momento sono 3.925 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 358 persone, 21 in piu’ rispetto a ieri. Sono poi 61.669 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (757), la Lombardia (683), il Veneto (491), il Lazio (359), la Toscana (339), il Piemonte (336). Nessuna Regione e’ a contagi zero.