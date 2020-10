I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Oltre 760 nuovi positivi con 9.549 tamponi. DATO NAZIONALE: Tanti test, tanti contagi: +5.372. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Taglia nuovamente l’asticella dei 700 casi di positivita’ al Covid-19 la regione Campania, per la precisione se ne sono registrati 769 su 9.549 tamponi effettuati. Il dato e’ contenuto nel Bollettino ordinario dell’unita’ di crisi della Regione dove sono annotati anche 5 decessi e 117 guariti. Aggiornata anche la situazione dei posti letto: sui 110 di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 63 mentre per la degenza gli occupati sono 576 su una disponibilita’ pari a 747. Questa quindi la situazione in regione aggiornata alle 23:59 di ieri: il totale dei positivi dall’inizio della pandemia tocca quota 17.233, quella dei tamponi 664.441. Con i deceduti di oggi il totale cresce a 475. I guariti sono in tutto 7.161.

DATO NAZIONALE – Cresce ancora il numero di nuovi contagiati in Italia. Sono 5.372 i nuovi casi di coronavirus in Italia, emersi dopo i 129.471 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I morti da ieri sono 28, per un bilancio totale delle vittime che sale a 36.111 da inizio emergenza. In Italia gli attualmente positivi sono 70.110 (+4.158), mentre i guariti dal coronavirus sono 237.549 (+1.186). In aumento i ricoveri in terapia intensiva, dove nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 29 persone per un totale di 387. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni, balzo in avanti nei contagi della Lombardia, con 983 casi in più rispetto a ieri. Preoccupa ancora la situazione in Campania, dove si sono registrati 769 nuovi casi. Nel Lazio da ieri sono 387 i nuovi casi, in Toscana 483 e in Piemonte 401.