I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Record di contagi in un giorno dall’inizio dell’emergenza: +818, ma il 93% è in casa. DATO NAZIONALE. Meno di 5 tamponi su 100 è positivo. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Tornano a salire i contagi in Campania. I positivi sono 818, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza, ma aumentano anche i tamponi. Sono 11.396 nelle ultime 24 ore. Oggi l’unita’ di crisi regionale segnala anche due casi di decesso, mentre sono 151 le persone guarite. Dall’inizio della pandemia i contagi sono stati 20.645 su 709.225 tamponi. Il totale dei deceduti e’ 487 e il totale dei guariti 7.715. Come scritto nel titolo, oltre il93% dei contagiati covid è in buone condizioni in isolamento domiciliare. Aumenta di 38 unità il numero di malati covid in ospedale, cala, invece, il dato relativo alle terapie intensive: da 62 a 61.

IL DATO NAZIONALE – – Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 7.332 nuovi casi contro i 5.901 di ieri, per un totale di 372.799. Aumenta anche il numero di decessi che va dai 41 di ieri ai 43 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.289. Record di tamponi effettuati, sono 152.196 quelli effettuati oggi contro i 112.544 di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti e’ pari a 244.065 (+2.037), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 92.445 (+5.252). Al momento sono 5.740 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 539 persone, 62 in piu’ rispetto a ieri. Sono, poi, 86.436 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.844), la Campania (818), il Lazio (543), il Veneto (657), la Toscana (575). Nessuna Regione e’ a contagi zero.