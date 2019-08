I nuovi direttori di asl e ospedale civile. La senatrice Giovanna Petrenga (Fdi): “Auguro loro un buon lavoro e di operare per rafforzare il diritto alla salute per tutti i cittadini”

COMUNICATO STAMPA

“A nome di FDI, sia come Senatrice della Repubblica della provincia di Caserta che come coordinatrice cittadina del capoluogo, voglio augurare buon lavoro ai neo vertici della sanità casertana, con l’auspicio che il loro lavoro venga svolto nell’esclusivo interesse di tutta la collettività di terra di lavoro e con la speranza che si riescano a garantire standard di efficienza sempre più alti in un settore delicato come la sanità, così da tutelare appieno il diritto alla salute riconosciuto ad ogni cittadino dalla nostra carta costituzionale.”

Questo è quanto dichiara la senatrice Giovanna Petrenga (FDI)