I PRIMI NOMI. Giri in yacht e gli scooter regalati per i figli. INDAGATI PER CORRUZIONE Zannini, Campoli e due imprenditori casertani. E sulle dimissioni di Enzo Iodice…

CASERTA – L'appalto dei rifiuti al comune di Teano, affidato alla società di Alfredo Campoli, la Columbus ed il Gest, favori ad imprenditori del settore caseario come Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio, ma anche indebite pressioni su Enzo Iodice perché si dimettesse da direttore sanitario dell'Asl di Caserta. Solo questi alcuni passaggi dell'inchiesta con al centro il consigliere regionale di Mondragone, Giovanni Zannini, che stamattina ha portato a 13 perquisizioni e all'iscrizione al registro degli indagati di sette persone. Oltre a Campoli e Zannini, infatti, sono indagati anche imprenditori Luigi e Paolo Griffo di Castel Volturno. Stiamo lavorando per rendere noti gli altri tre nomi di soggetti iscritti nel registro degli indagati. Zannini avrebbe ricevuto favori dagli imprenditori indagati tra cui gite su yacht di lusso e motorini per i figli. I reati contestati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere sono di corruzione, concussione e uso di fatture false.