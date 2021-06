CASAL DI PRINCIPE – (gv) Imponevano i prodotti caseari del clan dei Casalesi in tutta la penisola sorrentina, questa mattina i primi interrogatori degli arrestati di ieri. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Nicola Baldascino (difeso dall’avvocato Mirella Baldascino) e Antonio Bianco. Si tratta dei 5 arresti effettuati ieri dalla Dda di Napoli e dai carabinieri per estorsione e collegamenti al gruppo Schiavone (LEGGI QUI I PARTICOLARI).