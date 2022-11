“I Regi Lagni stanno straripando”. Provincia pronta a chiudere le strade

MARCIANISE/AGRO AVERSANO– Dopo l’allerta sui Regi Lagni lanciata dal sindaco di Casal di Principe Renato Natale (CLIKKA E LEGGI), il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha fatto sapere che ci sono degli straripamenti in corso: ” La Regione Campania ci ha comunicato che gli straordinari eventi meteorologici di queste ore stanno determinando uno straripamento dei Regi Lagni. Una squadra di pronto intervento della Provincia di Caserta รจ in questi minuti nella zona interessata per verificare il possibile coinvolgimento di strada provinciali e la loro eventuale chiusura al traffico.“, ha spiegato sul social.