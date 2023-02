I VIDEO E LE FOTO. CARNEVALE “STELLARE” A MONDRAGONE. 10mila euro per Valeria Marini e Federico Fashion Style: monta la polemica tra i cittadini

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)- Un carnevale “polemico” quello appena trascorso che non ha accontentato proprio tutti. Sui social impazzano post di ringraziamento all’amministrazione comunale e messaggi di critiche per la presenza, pagata profumatamente, di due personaggi in arte Valeria Marini e Federico Fashion style, che per “impalarsi” un paio di ore su di un carro, hanno incassato circa 5000 mila euro a testa, ma alla fine “ogni scarrafon e bell a mamma soia”. Nulla a che vedere sicuramente con le sfilate dei carri allegorici organizzate dai paesi limitrofi come Villa Literno, Capua, che rispettano pienamente i criteri nazionionali e che rientrano nel calendario degli eventi e delle manifestazioni della Campania. In molti di certo hanno apprezzato l’impegno di quanti hanno lavorato a questo progetto, seppur tralasciando il lancio di palloncini, lo zucchero filato, e tutto ciò che sarebbe stato a misura di bambino, ma per tanti mondragonesi basta scendere in piazza, che tutto fa brodo. Qualcuno ha anche accennato all’assenza di maschere che ironizzassero su personaggi politici locali e nazionali e che potevano offrire un tocco di satira a quella che è stata definita una manifestazione apolitica, affidata ad una certa associazione”terramia’, ma che di contro ha visto apparire in rete un reel della Valeriona nazionale con tanto di tag per il consigliere regionale campano Giovanni Zannini e dunque si può ben comprendere in tal senso, l’imbarazzo degli organizzatori vista anche la “mano”, non solo nei selfie dell’assessore Rosaria Tramonti che a fine serata ha brindato con le star, in un noto bar cittadino. Quindicimila euro ufficiali donati dal Comune e gestiti da “terramia” a cui vanno ad aggiungersi le cifre utilizzate per pagare i due ospiti presenti alle sfilate di martedi, di cui pare si sia fatto carico l’agenzia di eventi “PubbliCittà”, da sempre ingaggiata da vecchie e nuove amministrazioni, che avrebbe utilizzato i soldini degli sponsor ai quali sicuramente sarà stata emessa regolare fattura.

Ovviamente è stato fondamentale il contributo dei ballerini delle scuole di danza di Mondragone, dei vigili di protezione civile coordinati da Mimmo De Vita, presenti ovunque e mai citati dai politici locali, della Croce Rossa, del 118, delle forze dell’ordine, di Mario Rufino Rufolo con il suo ospite “il principe azzurro”. Ben venga il divertimento ma è doveroso far emergere certe criticità specie quando si impiega denaro pubblico.