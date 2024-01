I VIDEO E LE FOTO. La Befana dei Vigili del Fuoco di CASERTA entusiasma la città

A 10 anni dall’incidente che coinvolse un vigile del fuoco ritorna con grande partecipazione un evento tradizionale. Stavolta è stata scelta al location della piazza Carlo di Borbone. Fortemente voluta dal comandante Dott. Ing. Paolo Massimi

CASERTA – Questa mattina, nella splendida cornice della Reggia di Caserta, è arrivata la Befana con la sua scopa. La manifestazione, patrocinata dal comune di Caserta in collaborazione con l’ente Reggia di Caserta ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, è stata curata dagli uomini del reparto Speleo Alpino Fluviale di Vigili del Fuoco, i quali per l’occasione hanno calato, con un’autoscala, la Befana da una finestra del palazzo Reale fino ad atterrare sulla Piazza antistante, tra la gioia e lo stupore dei bambini. Una volta scesa tra la folla, la befana ha cominciato a regalare caramelle e dolci a tutti i bambini. Presente alla manifestazione anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Dott. Ing. Paolo Massimi. Una manifestazione fortemente voluta dai caschi rossi a 10 anni di distanza dall’ultima volta quando un vigile rimase coinvolto in un incidente durante l’evento.

A ricoprire il ruolo principale, di Befana, un pompiere il cui abito, in seta, è stato prettamente cucito dalle abili mani dei colleghi. La manifestazione si è svolta nel rispetto assoluto del monumento senza alcun intervento invasivo di ancoraggio.

Grande l’affluenza della cittadinanza e moltissimi i bambini presenti.