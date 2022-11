I VIDEO E LE FOTO. MADDALONI. Topi al liceo scientifico “Nino Cortese”, scatta la denuncia dei genitori

Sono stati proprio gli studenti a realizzare i filmati e le foto. L’istituto va immediatamente chiuso e derattizzato. Tanta accotenza per evitare il Covid e poi si va a scuola con i ratti…

MADDALONI E’ allarme topi all’istituto scientifico Nino Cortese di Maddaloni. Il video e le foto che vi mostriamo sono stati realizzati proprio dagli studenti del liceo e sono poi stati i loro genitori a diffonderli immediatamente. Una vera e propria colonia, visti anche gli escrementi che si notano nella foto. Strano che a notarli siano poi stati solo i ragazzi e non gli insegnanti o il personale scolastico che รจ tenuto ad agire immediatamente, procedendo alla derattizzazione e rivolgendosi ad un’impresa specializzata in grado di trattare il problema in modo idoneo senza il rischio che possa ripresentarsi in futuro. Beh, tante norme per evitare il Covid e poi si va a scuola tra ratti ed escrementi…

