I VIDEO. Giorgia Meloni acclamata dal popolo di Fratelli d’Italia: “Non credo che questa regione si accontenti del Reddito di cittadinanza”… e scatta la mini contestazione

Un gruppetto di contestatori, infiltratosi tra i sostenitori di Fratelli d’Italia ha cercato di interrompere il comizio. La Meloni: “Loro si divertono così, non hanno niente da fare, sono figli di papà. Stavano sulla barca di papà fino al primo settembre”.

CASERTA Piazza Dante è riuscita a contenere a stento i tanti, tantissimi, che non hanno voluto mancare all’appuntamento con Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, partito che si appresta, tra sette giorni e sempre che i sondaggi non abbiano finora sbagliato, a diventare il primo partito non solo della coalizione di centrodestra, ma del Bel Paese. Osannata, ma a tratti anche contestata, la Meloni non ha perso un colpo sul palco per lei allestito a Caserta, dove è giunta a bordo una Fiat rossa (vedi foto). Un comizio di un’ora nel corso del quale ha toccato temi molto sentiti dalla gente: il lavoro, la famiglia, l’economia, il sociale, l’immigrazione. Cercheremo di snocciolarli uno alla volta, corredandoli con i video realizzati appena un’ora fa.

“Il vostro entusiamo, oggi, è la risposta migliore – ha esordito – alle accuse, alle falsità che i nostri avversari che i nostri avversari ci stanno tirando addosso perché non hanno argomenti. Sono preoccupati da un’Italia che abbiamo in mente, in cui ci siano delle opportunità in base al tuo valore, in base a quello che meriti e non perché si è amico degli amici. Vorrei cambiare questaa nazione provando a investire sulle sue potenzialità. Non è detto che in una regione come questa il dato più famoso è quello sulla quantità dei percettori del Reddito di cittadinanza. Lo Stato deve fare assistenza dignitosa verso chi non è in condizione di lavorare, ma per chi è in condizioni di lavorare bisogna garantire la dignità del lavoro. Non ci credo che vi accontentate, non credo che una regione questa si accontenti del Reddito di cittadinanza”.

Non sono mancati i contestatori, dicevamo, ed a loro Giorgia Meloni si è rivolta. “Loro si divertono così, non hanno niente da fare, sono figli di papà. Stavano sulla barca di papà fino al primo settembre, noi siamo stati in piazza pure ad agosto”, ha detto dal palco. “Ad ogni nostra manifestazione c’è sempre un gruppo di contestatori che arriva, vi ringrazio che non rispondete. Si sta cercando l’incidente, Lamorgese conferma di non saper fare il suo lavoro. Ma si attaccano, noi siamo di un altro livello. La sinistra – ha poi aggiunto – vuole questo, non me li filo per niente. Stasera chiederò al ministro dell’Interno se si può fare una campagna elettorale così. L’incompetenza è una cosa, ma c’è un livello oltre al quale devi pensare che lo stanno facendo apposta, mi sono stufata”.