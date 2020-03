I VIDEO. Le forze di Polizia rendono, presso gli ospedali della provincia, un saluto ai medici, agli infermieri e tutto il personale sanitario

CASERTA – Una rappresentanza della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della provincia di CASERTA, ha fatto visita al personale dall’azienda ospedaliera di CASERTA e degli altri nosocomi del Casertano (Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca, Santa Maria Capua Vetere e Piedimonte Matese, San Felice a Cancello), per testimoniare “la vicinanza e la profonda gratitudine per l’enorme sforzo che le donne e gli uomini che lavorano nelle strutture ospedaliere stanno compiendo in questi difficili momenti per tutelare la salute di tutti noi”. Pattuglie delle tre forze dell’Ordine, insieme agli appartenenti alla Polizia Municipale dei comuni dove sono ubicati gli ospedali, hanno sostato davanti ai presidi ospedalieri, incontrando il personale sanitario, che per qualche momento si e’ distratto dall’emergenza. L’iniziativa e’ stata voluta dal questore di CASERTA Antonio Borrelli, dai Comandanti dell’Arma Patrizio La Spada e della Guardia di Finanza Andrea Mercatili.